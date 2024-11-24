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Во Франции раскритиковали американского сенатора за слова о санкциях против союзников

Бизнесмен Бертран сообщил, что слова Грэма о союзниках противоречат миропорядку

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Virginia Mayo/AP

Слова сенатора США от Республиканской партии Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении санкций против стран-союзников за попытку арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху противоречат американскому миропорядку. Об этом сообщил французский предприниматель Арно Бертран на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мы наконец-то пришли к предельному противоречию в понимании американского «порядка, основанного на правилах»», — прокомментировал он заявление Грэма.

Бертран заметил, что теперь «правило» заключается в том, что «запрещено следовать правилам».

Грэм в эфире телеканала Fox News пригрозил «разрушить экономику» Канады, Великобритании, Германии и Франции — союзников США, если они предпримут попытки арестовать Нетаньяху, помогая Международному уголовному суду (МУС).

21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что действия МУС не носят в данном случае политического характера, поэтому все страны-члены Евросоюза должны уважать решение суда и исполнять его.

При этом бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль обратила внимание на лицемерие Запада, который аплодировал решению МУС выдать ордер на арест Путина, однако сейчас там многие возмущены ордером на арест Нетаньяху и Галанта.

Ранее Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху.

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