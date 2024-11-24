В США пригрозили четырем странам санкциями, если они арестуют Нетаньяху

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) пригрозил «разрушить экономику» четырех стран — союзников США, если они предпримут попытки арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, помогая Международному уголовному суду (МУС). Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Канада, Великобритания, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции», — отметил он.

На уточняющий вопрос о том, какими могут быть санкции, сенатор подчеркнул, что Вашингтон попытается «разрушить экономику» в этих странах.

21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что действия МУС не носят в данном случае политического характера, поэтому все страны-члены Евросоюза должны уважать решение суда и исполнять его.

При этом бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль обратила внимание на лицемерие Запада, который аплодировал решению МУС выдать ордер на арест Путина, однако сейчас там многие возмущены ордером на арест Нетаньяху и Галанта.

Ранее Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху.