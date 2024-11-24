Белый дом планирует сохранить «наследие Байдена»

Белый дом сообщил об усилиях в режиме «спринт» по сохранению «наследия и продуктивной» работы уходящего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден сосредоточен на том, чтобы оставшаяся часть его срока была такой же продуктивной, как и любой другой период за последние четыре года», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В сообщении также отмечается, что оставшееся нынешней администрации время — «это спринт, чтобы нарастить исторический прогресс, достигнутый за время президентства Байдена».

Среди прочего Белый дом утверждает, что президент Байден продолжил развивать многолетнее лидерство Соединенных Штатов в вопросах глобальной продовольственной безопасности.

Выборы президента США состоялись 5 ноября, за высший государственный пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков необходимо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Байден ушел в джунгли Амазонки во время выступления.