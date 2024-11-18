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Байден ушел в леса Амазонки во время выступления

The Telegraph: Байден резко ушел в джунгли во время выступления в Бразилии

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в джунглях Амазонки в Бразилии резко развернулся и ушел в лес. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Одетый в синюю рубашку с открытым воротом, темные брюки, в своих фирменных солнцезащитных очках-авиаторах, 81-летний уходящий президент США отвернулся от трибуны и направился в джунгли», — пишет издание.

В материале отмечается, что Байден стал первым американским лидером, который посетил Амазонку. Предполагается, что президент США после своей речи намеренно развернулся и ушел в джунгли, чтобы сделать фотосессию, которая привлечет внимание к деградации лесов вследствие изменения климата.

9 ноября среди пользователей соцсети X из США появилась теория заговора о мнимой деменции Байдена. Американцы обвиняют действующего президента США в том, что он специально изображал заболевание, преследуя определенную цель, а также исполнил трюк Мизинца из «Игры престолов» и намеренно вел себя странно, чтобы «спасти» страну от победы кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис на выборах.

Ранее Байден застыл на сцене и не смог уйти оттуда самостоятельно.

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