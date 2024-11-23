В РФ запретили усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Документ размещен на официальном интернет-портале публикования правовых актов.

Нововведения затрагивают Семейный кодекс РФ. Поправки дополняют список лиц, которые не могут становиться усыновителями или опекунами российских детей.

Отмечается, что рестрикции коснутся граждан стран, где допустимо менять пол медицинским путем, включая применение лекарства, а также путем изменения данных в документах.

Также президент России Владимир Путин вечером в субботу, 23 ноября, подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду отказа от деторождения (чайлдфри). Исключения составят распространение информации о монашестве, соблюдении обета безбрачия (целибата), если она будет основана на внутренних установлениях религиозных организаций.

Ранее в Госдуме назвали чайлдфри программой Запада по снижению числа россиян.