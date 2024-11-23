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Генпрокуроры шести штатов США готовятся помешать Трампу депортировать нелегалов

Politico: генпрокуроры 6 штатов США будут мешать Трампу депортировать нелегалов

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Liberto Urena/Reuters

Генеральные прокуроры шести штатов США, где сильна Демократическая партия, готовятся через суд помешать победившему на президентских выборах Дональду Трампу массово депортировать нелегальных мигрантов из страны. Об этом пишет Politico.

«Демократы-генпрокуроры готовят большое количество судебных процессов, чтобы не дать Дональду Трампу массово депортировать нелегальных иммигрантов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть генпрокуроров демократических штатов готовы привлечь Трампа к суду по ряду дел в связи с массовой депортацией. Издание приводит названия только пяти штатов — Нью-Мексико, Нью-Джерси, Колорадо, Калифорния и Массачусетс.

18 ноября Дональд Трамп подтвердил свои намерения начать массовые депортации нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и введения режима чрезвычайного положения. Откликаясь на пост в соцсети Truth Social главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона с описанием вышеуказанных действий, Трамп написал «Правда!!!». Телеканал NBC News сообщил, что при реализации планов по массовой депортации мигрантов победившего на выборах президента США Дональда Трампа не менее 4 млн семей окажутся разлученными.

Ранее Трамп назначил «пограничного царя» в свою администрацию.

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