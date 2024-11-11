Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назначил «пограничного царя» в свою администрацию

Трамп выбрал Тома Хомана ответственным за депортацию нелегальных мигрантов

close
Jonathan Drake/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Том Хоман, бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы (ICE), займет должность «пограничного царя» в его администрации. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я рад объявить, что бывший директор ICE и верный сторонник пограничного контроля Том Хоман присоединится к администрации Трампа и будет отвечать за границы нашей страны», — написал он.

Республиканец уточнил, что помимо контроля за границами, а также за «морской и авиационной безопасностью», Хоман «будет отвечать за всю депортацию нелегальных иностранцев обратно в страну их происхождения».

Трамп подчеркнул, что у него «не было сомнений», что Хоман «сделает фантастическую и долгожданную работу».

До этого телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что команда избранного президента США Дональда Трампа может закрыть две миграционные программы администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена, после чего более 1,3 миллиона легальных мигрантов будут депортированы из страны.

Ранее в Пентагоне задумались, как будут реагировать на «незаконные» приказы Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами