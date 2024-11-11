Трамп назначил «пограничного царя» в свою администрацию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Том Хоман, бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы (ICE), займет должность «пограничного царя» в его администрации. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я рад объявить, что бывший директор ICE и верный сторонник пограничного контроля Том Хоман присоединится к администрации Трампа и будет отвечать за границы нашей страны», — написал он.

Республиканец уточнил, что помимо контроля за границами, а также за «морской и авиационной безопасностью», Хоман «будет отвечать за всю депортацию нелегальных иностранцев обратно в страну их происхождения».

Трамп подчеркнул, что у него «не было сомнений», что Хоман «сделает фантастическую и долгожданную работу».

До этого телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что команда избранного президента США Дональда Трампа может закрыть две миграционные программы администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена, после чего более 1,3 миллиона легальных мигрантов будут депортированы из страны.

Ранее в Пентагоне задумались, как будут реагировать на «незаконные» приказы Трампа.