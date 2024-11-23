Стало известно, сколько семей разлучат при плане Трампа по депортациям

При реализации планов по массовой депортации мигрантов победившего на выборах президента США Дональда Трампа не менее 4 млн семей окажутся разлученными. Об этом сообщает NBC News.

«В результате массовых депортаций Трампа могут быть разлучены 4 миллиона семей со смешанным статусом», — говорится в тексте.

Подчеркивается, что речь идет о семьях, где некоторые члены являются гражданами США, а другие — нелегалами.

18 ноября Дональд Трамп подтвердил свои намерения начать массовые депортации нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и введения режима чрезвычайного положения. Откликаясь на пост в соцсети Truth Social главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона с описанием вышеуказанных действий, Трамп написал «Правда!!!».

21 ноября соратник Трампа американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что процесс легальной миграции в США медленный и сложный, поэтому его необходимо упростить.

Ранее Трамп назначил «пограничного царя» в свою администрацию.