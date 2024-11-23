Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько семей разлучат при плане Трампа по депортациям

NBC: не менее 4 млн семей разлучат при реализации планов Трампа по депортациям

close
Aris Martinez/Reuters

При реализации планов по массовой депортации мигрантов победившего на выборах президента США Дональда Трампа не менее 4 млн семей окажутся разлученными. Об этом сообщает NBC News.

«В результате массовых депортаций Трампа могут быть разлучены 4 миллиона семей со смешанным статусом», — говорится в тексте.

Подчеркивается, что речь идет о семьях, где некоторые члены являются гражданами США, а другие — нелегалами.

18 ноября Дональд Трамп подтвердил свои намерения начать массовые депортации нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и введения режима чрезвычайного положения. Откликаясь на пост в соцсети Truth Social главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона с описанием вышеуказанных действий, Трамп написал «Правда!!!».

21 ноября соратник Трампа американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что процесс легальной миграции в США медленный и сложный, поэтому его необходимо упростить.

Ранее Трамп назначил «пограничного царя» в свою администрацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами