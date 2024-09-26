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В ДР Конго заявили о желании расширить сотрудничество с Россией

Постпред ДР Конго в ООН Нгай: страна хочет расширить сотрудничество с Россией

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Depositphotos

Демократическая Республика Конго хотела бы расширить сотрудничество с Россией, заявил постоянный представитель страны при Организации Объединенных Наций (ООН) Зенон Муконго Нгай. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Демократическая Республика Конго работает в тесном контакте с Москвой.

Нгай добавил, что российская сторона является одним из партнеров его страны, с которым она работает в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН.

В марте 2024 года российское правительство приняло решение одобрить проект соглашения о военном сотрудничестве с Демократической Республикой Конго (ДРК).

В заявлении кабмина РФ предлагалось одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Демократической Республики Конго о военном сотрудничестве.

В начале года сообщалось, что Демократическая Республика Конго (ДРК) обсуждает с Китаем возможность финансирования в размере $7 млрд в рамках пересмотренного соглашения о предоставлении полезных ископаемых в обмен на инфраструктуру.

Ранее в ДР Конго обнаружили потенциально пандемический штамм оспы обезьян.

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