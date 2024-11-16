Глава ЦИК подписал итоговый протокол парламентских выборов в Грузии

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили подписал итоговый протокол парламентских выборов. Трансляция заседания велась на странице ЦИК в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На этом фактически завершился выборный период, уточнил Каландаришвили.

Выборы в высший законодательный орган Грузии прошли 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

Ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

16 ноября у Центризбиркома Грузии началась акция протеста. На демонстрацию в Тбилиси пришли представители оппозиции и активисты. Входы в ЦИК блокирует полиция.

Ранее в Грузии назвали примерные сроки проведения выборов главы государства.