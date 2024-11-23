В Госдуме сообщили о внимании западных разведок к словам Путина о новых ракетах

Западные военные разведки будоражит заявление российского президента Владимира Путина об испытаниях новой линейки ракетных комплексов. Об этом заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

«Заявление Путина об испытаниях новой линейки ракетных комплексов будоражит западные военные разведки», — сказал депутат.

По его мнению, президент РФ этим сигналом обеспечил им серьезный фронт работ.

Кроме того, слова Путина в очередной раз подтверждают масштабность подхода России к гарантиям собственной безопасности, добавил Шхагошев.

21 ноября президент России сообщил об ударе новым ракетным комплексом «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепре.

По его словам, поводом стало то, что Украина применила дальнобойное оружие западного производства для удара по российской территории, «продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта».

Вопрос о дальнейшей развертываемости ракет средней и меньшей дальности будет решаться РФ в зависимости от действий США и их союзников, добавил Путин.

Ранее Песков объяснил, почему об «Орешнике» не было заранее известно.