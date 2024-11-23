США стали «полезными» для Киева только под конец президентского срока Джо Байдена. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники в украинском правительстве.

«Наконец, в конце срока Байдена Белый дом стал более полезным. Но это не может компенсировать задержки в предыдущие годы», — подчеркнул чиновник.

По словам неназванного чиновника, это, однако, не может компенсировать «задержки в предыдущие годы» в помощи со стороны Запада.

По оценке The Guardian, в настоящее время Россия владеет военной инициативой на значительной части восточного фронта.

До этого издание писало, что Украина должна показать избранному президенту США Дональду Трампу, что ставка на Киев не является проигрышной.

Ранее в Италии заявили, что США и Британия воюют против стран Евросоюза.