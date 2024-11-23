Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что США стали «полезными» лишь к концу срока Байдена

Guardian: в Киеве сочли, что США стали полезными только к концу срока Байдена

close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

США стали «полезными» для Киева только под конец президентского срока Джо Байдена. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники в украинском правительстве.

«Наконец, в конце срока Байдена Белый дом стал более полезным. Но это не может компенсировать задержки в предыдущие годы», — подчеркнул чиновник.

По словам неназванного чиновника, это, однако, не может компенсировать «задержки в предыдущие годы» в помощи со стороны Запада.

По оценке The Guardian, в настоящее время Россия владеет военной инициативой на значительной части восточного фронта.

До этого издание писало, что Украина должна показать избранному президенту США Дональду Трампу, что ставка на Киев не является проигрышной.

Ранее в Италии заявили, что США и Британия воюют против стран Евросоюза.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами