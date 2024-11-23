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В Азии рассказали о смещении центра глобальной и политической гравитации

МКАПП: центр глобальной и политической гравитации смещается с Запада на Восток

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Shutterstock

Центр глобальной и политической гравитации смещается на Восток с Запада. Об этом утверждается в декларации, которую приняла Международная конференция азиатских политических партий (МКАПП), передает РИА Новости.

«Центр глобальной и политической гравитации меняется с Запада на Восток — процесс, который теперь, похоже, является необратимым», — сказал сопредседатель и специальный докладчик МКАПП, председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.

21 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век будет веком Евразии. По его мнению, страны Азии стали сильнее и доказали, что способны «существовать и сохраняться как независимые центры экономической и политической силы».

22 ноября бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что США больше не являются хозяевами мира, сегодня складывается новый мировой порядок.

Ранее в Кремле рассказали, как создавалась общая декларация БРИКС.

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