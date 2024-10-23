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В Кремле рассказали, как создавалась общая декларация БРИКС

Песков: согласованию декларации БРИКС предшествовали общие усилия экспертов

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Sergey Elagin/Picvario Media/Global Look Press

Согласованию итоговой декларации БРИКС предшествовала общая консультация среди экспертов государств организации. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Всегда согласование — это общее усилие, так же было и в этот раз. Рождение текста — это работа экспертов», — отметил он.

Наиболее сложными вопросами при создании Казанской декларации стран БРИКС, уточнил Песков, были вопросы, связанные с экономическим взаимодействием государств, а также с выбором стран — претендентов на категорию «партнеры» объединения.

При этом пресс-секретарь Кремля не сообщил, какие именно страны в будущем могут получить соответствующий статус.

До этого сообщалось, что в итоговой декларации саммита БРИКС украинский вопрос почти не получил внимания со стороны участников встречи: ему уделили лишь три предложения, а само название государства упомянуто только один раз.

Во время чтения декларации президент России Владимир Путин сообщил, что участники саммита не игнорируют национальные позиции, связанные с украинским конфликтом, которые высказываются на различных форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. По мнению участников саммита, решение этого вопроса напрямую зависит от соблюдения правил Устава ООН.

Ранее премьер Индии покинул саммит БРИКС.

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