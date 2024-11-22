Соединенные Штаты больше не являются хозяевами мира, сегодня складывается новый мировой порядок. Об этом РИА Новости заявил бывший президент Боливии Эво Моралес.

«В 1845 году считалось, что США были благословлены Богом, чтобы быть хозяевами мира. Но они больше не владеют миром. И в этом плане я очень доверяю БРИКС», — сказал он.

Моралес подчеркнул, что Россия и Китай «представляют большую надежду для народов мира». Он назвал важными многополярные действия. Моралес добавил, что со странами БРИКС Боливии необходимо углубить кооперацию, так как группа представляет «половину мирового населения».

В конце октября президент России Владимир Путин заявлял, что переход к многополярному миру оказался трудным, так как его «нездоровыми методами» пытаются замедлить привыкшие доминировать силы.

23 октября стало известно, что в Брюсселе остались недовольны широким международным участием в саммите межгосударственного объединения БРИКС, в частности присутствием стран — кандидатов на вступление в Евросоюз. По мнению европейских чиновников, стремящиеся к евроинтеграции страны должны избегать любых контактов с Россией.

Ранее в Кремле рассказали, как создавалась общая декларация БРИКС.