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Орбан заявил о конце пятисотлетнего доминирования Запада в мире

Орбан: пятьсот лет доминирования Запада закончились, наступает век Евразии

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век будет веком Евразии. Его слова приводит ТАСС.

Орбан заявил, что «закончились пятьсот лет доминирования западной цивилизации», а идея о том, что мир должен быть организован по западной модели, провалилась. По его словам, страны Азии стали сильнее и доказали, что способны «существовать и сохраняться как независимые центры экономической и политической силы». В связи с этим, считает премьер Венгрии, центр мировой экономики сместился на Восток.

Он также высказал точку зрения, что следующий век станет веком Евразии, так как это самый большой континент, где проживает 70% населения земного шара.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в мире в настоящее время идет более сложный процесс, чем обычная борьба за власть. По мнению Путина, человечество сталкивается с возможным отказом от традиционных ценностей и риском погружения в анархию. Он также заявил, что западный либерализм является проявлением агрессии и крайней нетерпимости.

Ранее Сурков заявил о восстании консерваторов во главе с «Траском».

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