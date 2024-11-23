США и Британия воюют не только против России, но и против Франции, Германии, Италии, которые явно страдают от санкций. Об этом РИА Новости заявил итальянский журналист Джорджо Бьянки.

«Потому что санкции, которые США вынудили применить наши страны, я называю автосанкциями, то есть эти санкции больше направлены на нас, чем на Россию», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что от этих санкций Соединенные Штаты и Великобритания получили больше выгоды, чем от бомбардировок индустриальных кварталов стран Европы в годы Второй мировой войны.

«Крупные предприятия будут вынесены за пределы стран. Уже частично они перенесены в сторону Азии, а сейчас будут также переноситься в Америку, поскольку там более благоприятные условия для бизнеса», — подытожил журналист.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС нужно пересмотреть санкции против РФ, так как они поддерживают высокие цены на энергоносители, что подрывает экономическую конкурентоспособность блока.

Ранее президент Финляндии оценил позицию Трампа по конфликту на Украине.