Украина хочет показать Трампу, что ставка на продолжение конфликта оправдает себя

Украина должна показать избранному президенту США Дональду Трампу, что ставка на Киев не является проигрышной. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

«Украина находится в «трудном, но не катастрофическом положении», и у нее нет иного выбора, кроме как продолжать борьбу и, возможно, показать Трампу, что поддержка Киева — это не проигрышная ставка», — говорится в сообщении издания.

Как заявил изданию неназванный высокопоставленный украинский чиновник, намерения Трампа урегулировать конфликт за один день являются «только предположениями».

До этого бывший премьер-министр Португалии, новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью Financial Times (FT) заявил, что Трамп не повторит в случае с Украиной ситуацию с выводом американских войск из Афганистана.

Новый глава Евросовета также поинтересовался, как Трамп планирует выполнить обещание и закончить российско-украинский конфликт «за 24 часа». Кошта сказал, что он тоже хотел бы добиться завершения боев, но «справедливым образом, обеспечив прочный мир».

Ранее эксперт раскрыл планы Трампа по России и Китаю.