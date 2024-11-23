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Украина хочет показать Трампу, что ставка на продолжение конфликта оправдает себя

The Guardian: Киев хочет показать Трампу, что ставка на Украину оправдает себя

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Shannon Stapleton/Reuters

Украина должна показать избранному президенту США Дональду Трампу, что ставка на Киев не является проигрышной. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

«Украина находится в «трудном, но не катастрофическом положении», и у нее нет иного выбора, кроме как продолжать борьбу и, возможно, показать Трампу, что поддержка Киева — это не проигрышная ставка», — говорится в сообщении издания.

Как заявил изданию неназванный высокопоставленный украинский чиновник, намерения Трампа урегулировать конфликт за один день являются «только предположениями».

До этого бывший премьер-министр Португалии, новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью Financial Times (FT) заявил, что Трамп не повторит в случае с Украиной ситуацию с выводом американских войск из Афганистана.

Новый глава Евросовета также поинтересовался, как Трамп планирует выполнить обещание и закончить российско-украинский конфликт «за 24 часа». Кошта сказал, что он тоже хотел бы добиться завершения боев, но «справедливым образом, обеспечив прочный мир».

Ранее эксперт раскрыл планы Трампа по России и Китаю.

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