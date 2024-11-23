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Генсек НАТО впервые встретился с Трампом

Генсек НАТО Рютте во Флориде провел первую встречу с Трампом

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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую встречу с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба НАТО, передает ТАСС.

Уточняется, что встреча состоялась 22 ноября во Флориде.

«Они обсудили комплекс глобальных вызовов безопасности, с которыми сталкивается Североатлантический альянс», — утверждается в заявлении НАТО.

22 ноября сообщалось, что Рютте прилетел к избранному президенту США в штат Флорида, где находится частная резиденция Трампа.

Газета The Washington Post со ссылкой на чиновников Германии ранее сообщала, что Рютте в скором времени посетит резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в целях убедить его не делать уступки России по Украине.

Генсек НАТО, пишет издание, намерен в разговоре с Трампом отметить, что уступки России в контексте конфликта на Украине неприемлемы для Запада, поскольку «плохая сделка навредит Трампу».

Ранее генсек НАТО рассказал, чем альянс может помочь Трампу.

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