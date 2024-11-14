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Генсек НАТО рассказал, чем альянс может помочь Трампу

Генсек НАТО Рютте: альянс может помогать Трампу в оборонной и внешней политике

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Global Look Press

Североатлантический альянс может помочь избранному президенту США Дональду Трампу в продвижении оборонной и внешней политики. Об заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Варшаве, сообщается на сайте альянса.

«Мы должны работать вместе <…> Мы можем помочь ему двигаться вперед в его оборонной и внешней политике», — отметил Рютте.

По словам генсека НАТО, он знает Трампа с 2016-2017 годов.

«Мы очень тесно сотрудничали в чрезвычайно открытой и приятной манере. Мне всегда нравились мои визиты в Вашингтон. И мы всегда могли наладить отношения таким образом, чтобы прийти к общим позициям, потому что он очень практичный человек», — поделился Рютте.

Он подчеркнул, что Трамп «ставит Америку на первое место» и понимает, что альянс важен для обороны США, добавил Рютте.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Североатлантический альянс планирует оказать военную помощь Киеву в таком масштабе, чтобы Вооруженные силы Украины были готовы продолжить вести боевые действия в следующем году.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время еженедельного брифинга подчеркнула, что Запад не хочет мира с Москвой и намерен продолжать гибридную войну против России. По ее словам, «достижение мира в планы Запада не входит».

Ранее в США рассказали, почему НАТО не отправляет войска на Украину.

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