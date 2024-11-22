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Генсек НАТО прилетел во Флориду к Трампу

Генсек НАТО Рютте прилетел во Флориду, чтобы встретиться с Трампом

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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прилетел к избранному президенту США Дональду Трампу в штат Флорида, где находится его частная резиденция. Об этом сообщила голландская газета Telegraaf.

По данным источников издания, Рютте прилетел к Трампу на правительственном самолете Нидерландов. Отмечается, что у НАТО нет собственного самолета для высшего руководства, поэтому альянс регулярно арендует его у союзников.

Газета The Washington Post со ссылкой на чиновников Германии ранее сообщала, что Рютте в скором времени посетит резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в целях убедить его не делать уступки России по Украине.

Генсек НАТО, пишет издание, намерен в разговоре с Трампом отметить, что уступки России в контексте конфликта на Украине неприемлемы для Запада, поскольку «плохая сделка навредит Трампу».

Ранее генсек НАТО рассказал, чем альянс может помочь Трампу.

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