Генсек НАТО прилетел во Флориду к Трампу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прилетел к избранному президенту США Дональду Трампу в штат Флорида, где находится его частная резиденция. Об этом сообщила голландская газета Telegraaf.

По данным источников издания, Рютте прилетел к Трампу на правительственном самолете Нидерландов. Отмечается, что у НАТО нет собственного самолета для высшего руководства, поэтому альянс регулярно арендует его у союзников.

Газета The Washington Post со ссылкой на чиновников Германии ранее сообщала, что Рютте в скором времени посетит резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в целях убедить его не делать уступки России по Украине.

Генсек НАТО, пишет издание, намерен в разговоре с Трампом отметить, что уступки России в контексте конфликта на Украине неприемлемы для Запада, поскольку «плохая сделка навредит Трампу».

Ранее генсек НАТО рассказал, чем альянс может помочь Трампу.