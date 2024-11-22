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Генсек НАТО хочет убедить Трампа не уступать России

WP: генсек НАТО Рютте хочет призвать Трампа не уступать России по Украине

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Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте в скором времени посетит резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в целях убедить его не делать уступки России по Украине. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновников Германии.

«Послание Рютте будет заключаться в том, что интересам Трампа и Европы служит «справедливый и прочный мир», который не поощряет российскую агрессию и может обеспечить прочные гарантии безопасности для Украины», — говорится в сообщении издания.

Генсек НАТО, пишет издание, намерен в разговоре с Трампом отметить, что уступки России в контексте конфликта на Украине неприемлемы для Запада, поскольку «плохая сделка навредит Трампу».

До этого в Европе заявили, что Трамп вряд ли будет решать украинский конфликт путем капитуляции Украины, это вселяет политикам в Брюсселе «осторожный оптимизм».

Ранее в России объяснили, способен ли Трамп остановить конфликт на Украине.

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