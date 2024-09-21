Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джилл Байден во главе стола на заседании кабмина в Белом доме возмутила соцсети

Байден возмутил общественность, посадив жену во главе стола на заседании кабмина

close
Elizabeth Frantz/Reuters

На одном из последних заседаний правительства США при президенте Джо Байдене глава государства неожиданно дал слово первой леди страны Джилл Байден, передает Fox News.

По данным телеканала, заседание кабмина 20 сентября прошло спустя перерыв почти в год. На встрече впервые присутствовала и его супруга, которая выступила с речью об инициативе Белого дома по вопросам исследований женского здоровья.

Газета New York Post отметила, что Джилл Байден в течение почти пяти минут зачитывала отрывок из материалов о здоровье матерей, в то время как выступление президента в конце заседания продолжалось всего две минуты. По мнению инсайдеров газеты, супруга главы государства «является самой влиятельной первой леди со времен Эдит Вильсон, которая жестко контролировала доступ к своему мужу, президенту Вудро Вильсону, после того как он перенес тяжелый инсульт в октябре 1919 года».

Телеканал сообщил об активном обсуждении произошедшего в соцсетях. В частности политический обозреватель Кейт Хайд сказала: «Джилл Байден открывает первое заседание кабинета министров в Белом доме почти за год, и от нас ждут, что мы будем вести себя так, как будто это нормально». Один из источников также допустил, что первая леди во главе стола на заседании кабмина — часть сделки по выходу Джо Байдена из президентской гонки.

21 июля 81-летний политик принял решение снять свою кандидатуру с президентских выборов в США и предложил выдвинуть Камалу Харрис на этот пост. Байден принял решение прекратить кампанию под давлением однопартийцев-демократов после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Ситуацию усугубили несколько оговорок президента, включая случай, когда на саммите НАТО он назвал украинского лидера Владимира Зеленского президентом России Владимиром Путиным. Позже американский лидер также перепутал Камалу Харрис с Трампом.

Ранее СМИ рассказали о «вопиющих» оговорках Байдена в речи о покушении на Трампа.

Все новости на тему:
Уход Байдена
Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами