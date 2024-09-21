Джилл Байден во главе стола на заседании кабмина в Белом доме возмутила соцсети

На одном из последних заседаний правительства США при президенте Джо Байдене глава государства неожиданно дал слово первой леди страны Джилл Байден, передает Fox News.

По данным телеканала, заседание кабмина 20 сентября прошло спустя перерыв почти в год. На встрече впервые присутствовала и его супруга, которая выступила с речью об инициативе Белого дома по вопросам исследований женского здоровья.

Газета New York Post отметила, что Джилл Байден в течение почти пяти минут зачитывала отрывок из материалов о здоровье матерей, в то время как выступление президента в конце заседания продолжалось всего две минуты. По мнению инсайдеров газеты, супруга главы государства «является самой влиятельной первой леди со времен Эдит Вильсон, которая жестко контролировала доступ к своему мужу, президенту Вудро Вильсону, после того как он перенес тяжелый инсульт в октябре 1919 года».

Телеканал сообщил об активном обсуждении произошедшего в соцсетях. В частности политический обозреватель Кейт Хайд сказала: «Джилл Байден открывает первое заседание кабинета министров в Белом доме почти за год, и от нас ждут, что мы будем вести себя так, как будто это нормально». Один из источников также допустил, что первая леди во главе стола на заседании кабмина — часть сделки по выходу Джо Байдена из президентской гонки.

21 июля 81-летний политик принял решение снять свою кандидатуру с президентских выборов в США и предложил выдвинуть Камалу Харрис на этот пост. Байден принял решение прекратить кампанию под давлением однопартийцев-демократов после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Ситуацию усугубили несколько оговорок президента, включая случай, когда на саммите НАТО он назвал украинского лидера Владимира Зеленского президентом России Владимиром Путиным. Позже американский лидер также перепутал Камалу Харрис с Трампом.

Ранее СМИ рассказали о «вопиющих» оговорках Байдена в речи о покушении на Трампа.