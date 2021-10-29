Байден на встрече в Ватикане назвал себя «мужем Джилл»

Президент США Джо Байден в ходе визита в Ватикан представился одному из сотрудников префектуры Папского дома как «муж Джилл». Об этом сообщает телеканал CNN.

Американский лидер и первая леди прибыли 29 октября в Ватикан для встречи с папой Римским Франциском. Они оба по вероисповеданию являются католиками.

Отмечается, что в Сан-Дамазо, во дворе папского дворца, главу Белого дома встретил регент префектуры Папского дома монсеньор Леонардо Сапиенца и другие сотрудники префектуры.

«Я муж Джилл», — так представился Байден одному из встречавших.

Это первый визит Байдена в Ватикан с тех пор, как он стал президентом Соединенных Штатов, но одновременно уже четвертая его встреча с римским понтификом.

Ранее 29 октября Джо Байден прибыл в Рим для участия в саммите G20.

Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30 – 31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, готовится задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.