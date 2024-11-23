Американцы оценили планы Трампа на предстоящий президентский срок

Планы избранного президента США Дональда Трампа на ближайшие четыре года одобряют 53% американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса организации Pew Research Center.

Согласно представленным данным, 59% граждан США уверены, что республиканец сможет принять полезные решения в сфере экономики. Более 53% опрошенных согласились со мнением, что Трамп способен урегулировать ситуацию с преступностью и нелегальной миграцией в США.

Также опрос показал, что среди сторонников демократов после выборов «преобладают страх и злость». Так, три четверти опрошенных отметили опасения за будущее США во время президентского срока Трампа.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в команде Трампа заявили о его желании восстановить мир во всем мире.