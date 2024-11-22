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Захарова высмеяла Зеленского, который «накаркал» удар «Орешником»

Захарова: по желанию Зеленского Украина стала полигоном для новых вооружений РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот «накаркал» удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Об этом дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

«Зеленский <…> и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали», — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также напомнила слова президента РФ Владимира Путина о том, что в России сейчас несколько систем, подобных «Орешнику», «проходят испытания».

Вечером в пятницу, 22 ноября, российский лидер заявил, что решение по серийному производству системы уже принято. Он также подчеркнул, что Россия будет продолжать испытания комплекса «Орешник».

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.

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