Захарова высмеяла Зеленского, который «накаркал» удар «Орешником»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот «накаркал» удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Об этом дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

«Зеленский <…> и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали», — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также напомнила слова президента РФ Владимира Путина о том, что в России сейчас несколько систем, подобных «Орешнику», «проходят испытания».

Вечером в пятницу, 22 ноября, российский лидер заявил, что решение по серийному производству системы уже принято. Он также подчеркнул, что Россия будет продолжать испытания комплекса «Орешник».

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.