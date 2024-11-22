Журналист после удара «Орешником» объяснил Зеленскому, на каком языке говорят ракеты

Удар новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» по Украине объяснил Владимиру Зеленскому, который после разрешения применять ATACMS и Storm Shadow заявлял, что «ракеты сами за себя скажут», на каком языке они это делают. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.

Журналист подчеркнул, что ракеты действительно «разговаривают», однако не на языке, которого хотел бы Зеленский.

«Какая разница за три дня. Ракеты определенно говорят. Но на русском», — написал Боуз.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили об «очень опасном этапе» конфликта после выступления Путина.