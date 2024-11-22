Политика-иноагента Шеина исключили из партии

Экс-депутат Госдумы Олег Шеин (признан в РФ иностранным агентом) исключен из партии «Справедливая Россия — За правду» после признания иноагентом. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Президиум Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» принял решение исключить из партии О.В. Шеина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2022 года риторика политика начала идти вразрез с деятельностью партии.

22 ноября Шеина признали иноагентом. Комментируя это решение, в Минюсте напомнили, что Шеин участвовал в качестве эксперта на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, принимал участие в создании и распространении материалов иностранного агента.

Шеин являлся депутатом Госдумы с 2016 по 2021 год. До этого он был известен тем, что объявил голодовку из-за несогласия с результатом выборов в Астраханской области.

До этого сообщалось, что бывший депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева (признана в РФ иностранным агентом) была признана иностранным агентом.

Ранее бывший российский депутат обжаловала статус иноагента.