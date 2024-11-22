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Минюст признал иноагентом экс-депутата Олега Шеина

Минюст РФ включил в реестр иноагентов экс-депутата Госдумы Олега Шеина

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Министерство юстиции России признало иноагентом экс-депутата Госдумы Олега Шеина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <…> О.В. Шеин», — говорится в сообщении.

В Минюсте напомнили, что Шеин участвовал в качестве эксперта на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, принимал участие в создании и распространении материалов иностранного агента. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о политике российской государственной власти.

Шеин являлся депутатом Госдумы с 2016 по 2021 год. До этого он был известен тем, что объявил голодовку из-за несогласия с результатом выборов в Астраханской области.

Кроме того, в реестр иноагентов внесли петербуржского политика, экс-члена партии «Яблоко» Вадима Ваганова.

В пятницу, 22 ноября, стало известно, что Тверской суд Москвы оштрафовал комика Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

Ранее суд вынес решение по иноагентскому штрафу для комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).

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