Путин заявил, что «Орешник» будет поставлен в войска

Баллистическая ракета «Орешник» будет принята на вооружение ракетных войск России и поставлена в войска. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Тема обсуждалась на совещании с участием руководства Минобороны и представителей ОПК, прошедшем вечером в пятницу, 22 ноября.

Об успешном испытании «Орешника» стало известно накануне. Ракета в неядерном исполнении нанесла удар по военному предприятию в Днепропетровске. Это стало ответом на решение западных стран о разрешении ударов американскими и европейскими крылатыми ракетами по территории России.

21 ноября президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам, дружественным странам и неприятелям сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» по оборонному предприятию на Украине. По словам президента, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Глава государства также подчеркнул, что РФ вправе применять оружие против тех стран, которые дают в пользование свои боеприпасы для поражения российских объектов.

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Ранее в Британии заявили об «очень опасном этапе» конфликта после выступления Путина.