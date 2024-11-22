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МИД ФРГ об ордерах МУС на аресты Нетаньяху и Путина: это другое

В МИД ФРГ объяснили разницу между ордерами МУС на аресты Путина и Нетаньяху

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Reuters

Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что ситуации с ордерами Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина «совершенно разные». Об этом дипломат заявил в ходе пресс-конференции кабмина, передает РИА Новости.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть по этому сравнению (Нетаньяху — «Газета.Ru») с Путиным: в том случае это совершенно другое, потому что в России в отличие от Израиля нет функционирующей системы юстиции», — заявил Вагнер.

Также в качестве примера различия ордеров дипломат указал на то, что Израиль «стал жертвой нападения со стороны палестинского движения ХАМАС» 7 октября 2023 года, в то время как Россия якобы «напала на страну в нарушение международного права».

21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа. Речь идет о «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных, как минимум, с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС.

А 17 марта 2022 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере.

Ранее Путин назвал способ обойти решения МУС об арестах.

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