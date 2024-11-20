Украинский конфликт может закончиться весной 2025 года. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа, отметив, что есть надежда на то, что удастся приостановить дальнейшую эскалацию напряженности.

«В последнее время мы все чаще слышим мнения людей, а также мировых политиков, которые понимают возможные последствия продолжения конфликта. Большинство из них теперь осознает эту ситуацию», — подчеркнул он.

Чепа обратил внимание на то, что среди стран НАТО также появляются голоса, высказанные против дальнейшего обострения ситуации, что вселяет надежду на возможное мирное разрешение конфликта.

«Эти высказывания от представителей НАТО дают шанс разумным политикам больше говорить о необходимости мира. У меня есть уверенность, что нам все-таки удастся предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Я абсолютно убежден, что к весне следующего года конфликт сможет завершиться», — добавил депутат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что специальная военная операция заняла больше времени, поскольку началась против Украины, а продолжается против Североатлантического альянса. Официальный представитель Кремля напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил самому себе вести любые переговоры с Москвой.

Ранее посол в Британии рассказал, чем закончится СВО.