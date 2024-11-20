Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предсказали, когда закончится СВО

Депутат Госдумы Чепа предрек окончание СВО весной 2025 года

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Украинский конфликт может закончиться весной 2025 года. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа, отметив, что есть надежда на то, что удастся приостановить дальнейшую эскалацию напряженности.

«В последнее время мы все чаще слышим мнения людей, а также мировых политиков, которые понимают возможные последствия продолжения конфликта. Большинство из них теперь осознает эту ситуацию», — подчеркнул он.

Чепа обратил внимание на то, что среди стран НАТО также появляются голоса, высказанные против дальнейшего обострения ситуации, что вселяет надежду на возможное мирное разрешение конфликта.

«Эти высказывания от представителей НАТО дают шанс разумным политикам больше говорить о необходимости мира. У меня есть уверенность, что нам все-таки удастся предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Я абсолютно убежден, что к весне следующего года конфликт сможет завершиться», — добавил депутат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что специальная военная операция заняла больше времени, поскольку началась против Украины, а продолжается против Североатлантического альянса. Официальный представитель Кремля напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил самому себе вести любые переговоры с Москвой.

Ранее посол в Британии рассказал, чем закончится СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами