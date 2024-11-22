Лавров заявил, что Зеленский испугался ответа России

Президент Украины Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на применение дальнобойных ракет вглубь территории Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Наверное, это полезный результат. Уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно», — сказал дипломат.

Он отметил, что Зеленский стал обвинять «своих хозяев» в том, что они его делают безоружным перед лицом такой акции со стороны России.

22 ноября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал удар Вооруженных сил РФ новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник» по территории украинского предприятия ОПК «Южмаш» ужасающей эскалацией.

21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее британский политик раскритиковал разрешение бить ATACMS и Storm Shadow по России.