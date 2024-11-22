В Госдуме объяснили «агонией Запада» разрешение ВСУ бить вглубь России

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Запад оказался в агонии по итогам выборов в США, поскольку избранный президент Дональд Трамп будет проводить менее безумную политику в отношении России. Его слова передает телеканал «Россия 24».

Он назвал «совершенно непозволительным шагом коллективного Запада» разрешение ВСУ на удары вглубь России дальнобойным оружием. По его словам, союзники Украины находятся в агонии, поскольку Трамп будет проводить «гораздо менее безумную политику» в отношении Москвы.

Слуцкий также назвал предельно взвешенным ответ Владимира Путина на удары по российской территории. Москва никому не угрожает, а лишь предупреждает, подчеркнул депутат.

«Нужно воздержаться от развития событий, которые влекут за собой только ядерный гриб на горизонте и третью мировую войну, в которой не будет победителей», — заявил Слуцкий.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».