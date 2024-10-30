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Премьер Словакии не считает, что членство в НАТО станет для Киева гарантией безопасности

Фицо заявил, что членство в НАТО не станет гарантией безопасности для Украины

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что вступление Украины в НАТО не станет для Киева гарантией безопасности. Такое мнение он высказал в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Вопрос вступления Украины в НАТО невозможно решить без соглашений между США, Россией, Китаем и Украиной. Отсутствие украинской стороны в этом обсуждении было бы неправильным, отметил Фицо.

«Если мы будем вести переговоры об Украине, то мы будем вести переговоры о гарантиях безопасности для этой страны, потому что Украине нужны гарантии безопасности. <...> Я не верю, что членство в НАТО будет гарантией безопасности для Украины», — сказал премьер Словакии.

До этого украинский президент Владимир Зеленский на саммите Украина — Северная Европа заявлял, что приглашение в НАТО станет для страны «непреодолимой защитной стеной» от России.

Он также подчеркивал, что приглашение в альянс, которое просит украинская сторона, — это не то же самое, что полноправное членство в нем.

Ранее в Раде назвали помощь Киеву от Вашингтона ценой молчания о вступлении в НАТО.

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