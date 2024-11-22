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В Европе ответили на вопрос о капитуляции Украины при Трампе

FT: в Европе считают, что Трамп не будет заставлять Украину капитулировать

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Jonathan Drake/Reuters

В Европе не считают, что избранный президент США Дональд Трамп может решить украинский конфликт путем капитуляции Украины, это вселяет политикам в Брюсселе «осторожный оптимизм». Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Трамп хочет решить эту проблему, но не любой ценой… Это не может быть капитуляцией Украины», — отметил неназваный высокопоставленный европейский чиновник.

Как пишет FT, на Западе есть мнение, что Трамп может подписать соглашение о гарантиях безопасности по Украине, однако без обязательств по вступлению Киева в НАТО.

Кроме того, по информации издания, идея «подчеркнуть долгосрочный путь» Украины к членству в ЕС также стоит на повестке дня.
В этой связи FT отмечает «осторожный оптимизм» европейских лидеров относительно будущей позиции Трампа по решению украинского кризиса.

До этого пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он стремится к восстановлению мира на глобальной арене, при этом опираясь на мощь Соединенных Штатов.

Ранее в России объяснили, способен ли Трамп остановить конфликт на Украине.

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