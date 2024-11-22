Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп поинтересовался мнением европейских лидеров о Путине

WP: Трамп расспросил лидеров ЕС о Путине и «плане победы» Зеленского

close
Evan Vucci/AP

Избранный президент США Дональд Трамп созвонился и обсудил с рядом европейских лидеров Украину, задал им вопросы о своем российском коллеге Владимире Путине и так называемом «плане победы» Владимира Зеленского. Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ФРГ.

Газета утверждает, что в ходе разговоров с европейскими лидерами Трамп не выдвигал каких-либо требований, а задавал вопросы по Украине и о российском президенте.

«Что Вы думаете о плане победы Зеленского? Что Вы думаете о Путине?» — приводит издание вопросы, которые победитель американских выборов задал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время их телефонного разговора 10 ноября.

По данным газеты, аналогичные разговоры состоялись с лидерами Франции, Польши, Дании, а также Чехии и других стран Евросоюза. WP отмечает, что разговоры прошли «в дружеской форме», Трамп был в большей степени в режиме слушателя.

Незадолго до этого британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что европейские лидеры не считают вероятным разрешение Трампом украинского конфликта путем капитуляции Украины, это вселяет политикам в Брюсселе «осторожный оптимизм».

Ранее в Британии пообещали вступить в бой с Россией «сегодня вечером».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами