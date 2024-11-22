Трамп поинтересовался мнением европейских лидеров о Путине

Избранный президент США Дональд Трамп созвонился и обсудил с рядом европейских лидеров Украину, задал им вопросы о своем российском коллеге Владимире Путине и так называемом «плане победы» Владимира Зеленского. Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ФРГ.

Газета утверждает, что в ходе разговоров с европейскими лидерами Трамп не выдвигал каких-либо требований, а задавал вопросы по Украине и о российском президенте.

«Что Вы думаете о плане победы Зеленского? Что Вы думаете о Путине?» — приводит издание вопросы, которые победитель американских выборов задал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время их телефонного разговора 10 ноября.

По данным газеты, аналогичные разговоры состоялись с лидерами Франции, Польши, Дании, а также Чехии и других стран Евросоюза. WP отмечает, что разговоры прошли «в дружеской форме», Трамп был в большей степени в режиме слушателя.

Незадолго до этого британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что европейские лидеры не считают вероятным разрешение Трампом украинского конфликта путем капитуляции Украины, это вселяет политикам в Брюсселе «осторожный оптимизм».

Ранее в Британии пообещали вступить в бой с Россией «сегодня вечером».