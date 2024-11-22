Лукашенко предостерег страны от начала третьей мировой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня мир стоит на пороге третьей мировой войны. Его слова приводит БелТА.

«Мы много говорим в последнее время о том, что, дай Бог, чтобы не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события», — сказал белорусский лидер.

По мнению политика, уже давно в мире идет настоящая информационная война, всем правит информация.

17 сентября Лукашенко публично обратился к геополитическим противникам Белоруссии. Он предостерег соответствующие страны от нападения на республику и подчеркнул, что подобные действия могут привести к началу третьей мировой войны.

Позднее Лукашенко заявлял, что Белоруссии следует готовиться к вооруженному конфликту, чтобы в будущем суметь его избежать. Он вспомнил выражение: «хочешь мира — готовься к войне».

Ранее Лукашенко пообещал не дать поставить Белоруссию на колени.