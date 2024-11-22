Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко предостерег страны от начала третьей мировой войны

Лукашенко заявил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны

close
Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня мир стоит на пороге третьей мировой войны. Его слова приводит БелТА.

«Мы много говорим в последнее время о том, что, дай Бог, чтобы не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события», — сказал белорусский лидер.

По мнению политика, уже давно в мире идет настоящая информационная война, всем правит информация.

17 сентября Лукашенко публично обратился к геополитическим противникам Белоруссии. Он предостерег соответствующие страны от нападения на республику и подчеркнул, что подобные действия могут привести к началу третьей мировой войны.

Позднее Лукашенко заявлял, что Белоруссии следует готовиться к вооруженному конфликту, чтобы в будущем суметь его избежать. Он вспомнил выражение: «хочешь мира — готовься к войне».

Ранее Лукашенко пообещал не дать поставить Белоруссию на колени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами