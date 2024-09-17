Лукашенко заявил, что нападение на Белоруссию чревато мировой войной

Нападение на Белоруссию какой-либо иностранной державы является началом третьей мировой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война», — подчеркнул он.

14 сентября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что ситуация на границе Белоруссии и Украины остается напряженной.

По словам Хренина, со стороны Украины по-прежнему сосредоточен довольно большой контингент. Одновременно с этим Вооруженные силы Украины постоянно ведут разведку, а границу Белоруссии нарушают беспилотники.

11 сентября сообщалось, что Белоруссия усилила меры безопасности для недопущения в страну диверсантов. Министр внутренних дел республики Иван Кубраков заявил, что в приграничье размещены специальные подразделения ОМОНа и внутренних войск, перед которыми поставлена задача предотвратить проникновение противника в белорусские населенные пункты.

Ранее Лукашенко оценил возможность покорения Белоруссии.