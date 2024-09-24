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Лукашенко заявил о необходимости готовиться к войне

Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо готовиться к войне

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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Белоруссии следует готовиться к вооруженному конфликту, чтобы в будущем суметь его избежать. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко, пишет БелТА.

Во вторник, 24 сентября, глава государства посетил Обуз-Лесновский полигон. Объект находится в районе города Барановичи.

«Старая формула: хочешь мира — готовься к войне. <...> Поэтому нам надо готовиться к войне», — сказал Лукашенко в ходе визита.

При этом он выразил надежду, что в реальности никакого вооруженного противостояния с участием Белоруссии не случится. По словам президента, несмотря на напряженную обстановку в регионе, сейчас он не видит тенденций к началу конфликта.

17 сентября Лукашенко публично обратился к геополитическим противникам Белоруссии. Глава государства предостерег соответствующие страны от нападения на республику и подчеркнул, что подобные действия могут привести к началу третьей мировой войны.

В августе белорусский лидер дал интервью телеканалу «Россия 1», во время которого высказался о возможной агрессии против его страны. Как сказал Лукашенко, при таком развитии событий Минск примет на себя первый удар, а затем Москва введет в республику свои войска.

Ранее Лукашенко рассказал о «красных линиях» Белоруссии по отношению к НАТО.

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