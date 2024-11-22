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Китай призвал Россию и Украину приложить усилия для «охлаждения» ситуации

МИД КНР призвал стороны украинского конфликта к сдержанности

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Andy Wong/AP

Китай призывает Россию и Украину к сдержанности после обострения конфликта из-за российского удара новой баллистической ракеты «Орешник» и видеообращения президента Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, передает ТАСС.

«В складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций...», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что необходимо создавать условия для политического урегулирования конфликта, чтобы добиться прекращения огня как можно скорее.

Президент РФ 21 ноября выступил с обращением, в котором подтвердил удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре и заявил, что Россия считает себя вправе наносить удары по объектам тех стран, чье оружие наносит удары по ее территории.

Белый дом сообщал, что США заранее уведомили Украину и ближайших союзников о предстоящем запуске Россией ракеты.

Ранее Залужный заявил, что третья мировая война уже началась.

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