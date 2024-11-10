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Зеленского предупредили, что на Украине «откажутся» от него

Профессор Качановский: Зеленский едва ли сможет удержаться у власти на Украине

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Johanna Geron/Reuters

Избиратели на Украине могут «отказаться» от украинского лидера Владимира Зеленского после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор университета Оттавы и автор расследования о Майдане Иван Качановский.

«Существует значительная вероятность того, что украинские избиратели и элита откажутся от Зеленского после победы Трампа на выборах», — подчеркнул он.

Аналитик не исключил, что против нынешнего президента Украины могут выступить не только обычные украинцы, но и приближенные Зеленского.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США. Фицо отметил, что видел Зеленского на днях на мероприятии в Будапеште.

В свою очередь депутат Рады Евгений Шевченко написал письмо Дональду Трампу, где попросил победившего на выборах в США политика прекратить диктатуру на Украине.

Ранее в ОП предположили действия Трампа для сохранения влияния на Украине.

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