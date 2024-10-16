Вашингтон отказался от создания ракет нового поколения для Patriot

Пентагон решил отказаться от планов по разработке новых ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом в интервью изданию Defens News сообщил генерал-майор армии США Фрэнк Лозано.

По его словам, американские военные не собираются развивать программу по разработке нового поколения ракет-перехватчиков, так как она является слишком дорогой. Поэтому министерство обороны США приняло решение продолжать модернизацию стоящей на вооружении зенитной ракеты PAC-3 MSE.

Лозано отметил, что Пентагон для более эффективного управления боевым пространством намерен сфокусироваться на интеграции комплексов Patriot и систем противоракетной обороны THAAD.

В сентябре министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в системах противоракетной обороны государств Североатлантического альянса имеются «серьезные изъяны».

Ранее сообщалось, что в Польше начнут производить пусковые установки для ЗРК Patriot.