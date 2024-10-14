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Посол Мирошник заявил, что Зеленский получил еще одну звонкую «оплеуху»

Посол Мирошник: Израиль получит американскую систему ПВО, а Украина подождет

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Нина Зотина/РИА Новости

Израиль получит американскую систему противовоздушной обороны, а Украина подождет. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя решение США передать Израилю батарею противоракетной обороны THAAD.

«Израиль получит американскую систему ПВО, Украина - подождет. После отмены «Рамштайна» с Байденом, Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху», — написал он.

13 октября немецкий телеканал ZDF сообщил, что новой встречи контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате «Рамштайн» в обозримом будущем не будет.

Зеленский планировал представить свой «план победы» западным партнерам на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне (Германия) 12 октября. Но 8 октября стало известно, что президент США Джо Байден решил отложить намеченные визиты в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», который надвигался на Флориду. Несмотря на это, в рамках европейского турне на прошлой неделе президент Украины встретился с лидерами Великобритании, Франции, Италии, генсеком НАТО Марком Рютте и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее Борис Джонсон рассказал о желании Германии пожертвовать Украиной.

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