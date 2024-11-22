Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эстония лишь спустя три дня после удара «Орешника» созовет Совбез по Украине

Postimees: Эстония только через 3 дня после удара ракеты РФ созовет свой Совбез

close
Depositphotos

Эстония созовет свой Совет безопасности для обсуждения ситуации на Украине лишь спустя три дня после удара российской ракеты «Орешник» по военному заводу «Южмаш» на Украине. Об этом сообщает местный портал Postimees.

«Президент Алар Карис в понедельник (25 ноября. – прим. ред.) созвал Совет национальной обороны, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на Украине и Европе», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Совет безопасности Эстонии обсуждает важные вопросы с точки зрения национальной обороны и выражает мнение по ним.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали об «угрожающем сигнале» России после заявления Путина.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами