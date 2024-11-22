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В Белом доме раскрыли, куда уехала Харрис после поражения на выборах

Белый дом: Харрис после поражения на выборах уехала отдыхать на Гавайи

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Brian Snyder/Reuters

Вице-президент США Камала Харрис, потерпевшая поражение на выборах главы государства, уехала отдыхать с семьей на Гавайи. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

По ее словам, политик «взяла перерыв в работе, чтобы провести время с семьей».

«Не думаю, что в этом есть что-то неправильное. Думаю, она заслужила провести время с семьей и без работы, она очень тяжело работала в последние четыре года», — сказала Жан-Пьер.

Харрис отправилась на Гавайи 19 ноября. С тех пор офис вице-президента публикует расписание на последующие дни, отмечая отсутствие публичных мероприятий.

Выборы президента США состоялись 5 ноября, за пост главы государства боролись демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Для победы одному из политиков необходимо было получить не менее 270 голосов избирателей. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, тогда как Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Маск назвал причину поражения демократов на выборах.

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Выборы в США - 2024
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