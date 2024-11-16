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Маск назвал причину поражения демократов на выборах

Маск: демократы потеряли связь с народом и потому проиграли выборы

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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неудача Демократической партии на выборах в США произошла из-за утери связи с народом. Об этом миллиардер Илон Маск написал на своей странице в соцсети Х.

По мнению Маска, демократы «ушли так далеко влево, что оторвались от народа».

«Поэтому они потерпели такое жестокое поражение на этих выборах», — написал он.

Схожую мысль Маск высказывал днем ранее, говоря о победе республиканцев.

«Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен», — заявил Маск, выступая на торжественном вечере организации «Институт политики «Америка прежде всего», который был проведен в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида).

В ходе президентской кампании Илон Маск был одним из самых заметных сторонников республиканцев и Дональда Трампа. В результате он получит пост в администрации страны и станет соруководителем нового Департамента повышения эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency). Одной из целей работы Маск называл сокращение расходов госбюджета на $2 трлн.

Ранее Дональд Трамп пообещал американцам новый «Манхэттенский проект» с участием Маска.

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Выборы в США - 2024
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