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Трамп предложил экс-прокурора Флориды на пост министра юстиции

Трамп предложил Пэм Бонди на пост министра юстиции США

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Alex Brandon/AP

Избранный американский лидер Дональд Трамп предложил бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на пост министра юстиции — генпрокурора США. Об этом следующий лидер Соединенных Штатов написал на своей странице в Truth Social.

Он подчеркнул, что при Бонди министерство юстиций вновь сфокусируется на своей прямой задаче — будет бороться с преступностью и «делать Америку снова безопасной».

По мнению Трампа, экс-прокурор «умная, твердая», отлично справится с должностью главы минюста.

Накануне конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц объявил о снятии своей кандидатуры с рассмотрения на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции США.

Также сообщалось, что внутри команды избранного президента США Дональда Трампа развернулась борьба за пост главы министерства финансов.

Трамп уже начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. В нее, в частности, войдут критик НАТО, телеведущий и Илон Маск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Трамп может сменить кандидата на ключевой пост.

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