Трамп отреагировал на отказ Гетца занять пост генпрокурора США

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп признал, что с уважением относится к решению республиканца Мэтта Гетца снять свою кандидатуру на пост генерального прокурора и руководителя министерства юстиции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я очень ценю недавние усилия Мэтта Гетца получить одобрение на пост генерального прокурора. Он справлялся очень хорошо, но в то же время не хотел быть помехой для администрации, за что ему огромное уважение», — написал Трамп.

Избранный президент также отметил, что впереди у Гетца яркое будущее, и он с нетерпением ждет возможности увидеть «величественные достижения» конгрессмена.

В четверг, 21 ноября, комитет по этике нижней палаты конгресса США, ведущий расследование дела Гетца, получил данные об оплате им интимных услуг. Комитет, расследующий обвинения в сексуальных домогательствах, получил данные о том, что политик заплатил свыше $10 тыс. двум женщинам, которые ранее уже давали показания.

Ранее в минюсте США назвали безумием решение Трампа назначить Гетца главой ведомства и генеральным прокурором.