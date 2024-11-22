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В США рассказали, как пуск «Орешника» повлияет на их политику в отношении Украины

Белый дом: пуск «Орешника» не повлияет на политику США в отношении Украины

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во время брифинга, что пуск российской ракеты не будет иметь сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины. Ее цитирует РИА Новости.

«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе», — сказала представитель Белого дома.

По ее словам, Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину.

Жан-Пьер также отметила, что Вашингтон по-прежнему придерживается своей стратегии поддержки Киева, несмотря на возможные действия со стороны России.

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения, что Вооруженные силы РФ ударили по военному объекту в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Также Путин заявил, что РФ имеет право применять любое оружие против военных объектов стран, которые позволяют и помогают Вооруженным силам Украины использовать свое оружие против российских объектов.

Ранее Медведев иронично назвал удар «Орешником» тем, «чего хотел Запад».

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